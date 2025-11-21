مدحت شلبي يحذر من التصريحات المنسوبة إليه

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

حذر الإعلامي مدحت شلبي، من التصريحات المنسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يفاجئ يوميا بمثل هذه الأمور.

وقال مدحت شلبي عبر برنامجه "مساء الأنوار" المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2: "كل يوم أرى صورتي وتصريحات لي، والله يا جماعة ما قلت أي حاجة، اللي عايز حاجة يجي ياخدها مني بالفيديو، وعلى لساني".

وأضاف: "كل يوم أرى صورتي ويقالي إن مدحت شلبي صرح بهذا، والله لم يحدث مني إطلاقا مثل هذه التصريحات".

وانتشرت تصريحات على لسان مدحت شلبي، خلال الساعات الماضية، ينتقد فيها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

