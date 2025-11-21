مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

مدحت شلبي يحذر من التصريحات المنسوبة إليه

كتب : هند عواد

01:38 م 21/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مدحت شلبي يعلق على مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 6 صورة
    مدحت شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الإعلامي مدحت شلبي، من التصريحات المنسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يفاجئ يوميا بمثل هذه الأمور.

وقال مدحت شلبي عبر برنامجه "مساء الأنوار" المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2: "كل يوم أرى صورتي وتصريحات لي، والله يا جماعة ما قلت أي حاجة، اللي عايز حاجة يجي ياخدها مني بالفيديو، وعلى لساني".

وأضاف: "كل يوم أرى صورتي ويقالي إن مدحت شلبي صرح بهذا، والله لم يحدث مني إطلاقا مثل هذه التصريحات".

وانتشرت تصريحات على لسان مدحت شلبي، خلال الساعات الماضية، ينتقد فيها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

اقرأ أيضًا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدحت شلبي تصريحات مدحت شلبي حسام حسن منتخب مصر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة