مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عاما اليوم الجمعة

خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

تقام اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم تحت 17 عام، بتواجد منتخبي المغرب وبوركينا فاسو في البطولة حتى الآن.

وصعد منتخب المغرب تحت 17 عامًا بعد فوزه في دور الـ 16 على نظيره منتخب مالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما صعد منتخب بوركينا فاسو بعد فوزه على نظيره منتخب أوغندا بركلات الترجيح.

موعد مباريات كأس العالم تحت 17 عاما اليوم الجمعة

النمسا ضد اليابان - الساعة 2:30 مساءً.

إيطاليا ضد بوركينا فاسو - الساعة 3:30 مساءً.

البرتغال ضد سويسرا - الساعة 4:45 مساءً.

المغرب ضد البرازيل - الساعة 5:45 مساءً.

منتخب المغرب تحت 17 عامًا حال تمكن من عبور البرازيل، سيلتقي مع المتأهل من مواجهة البرتغال وسويسرا، يوم الإثنين المقبل، حيث تقام مباراتي المربع الذهبي.

يذكر أن منتخب مصر تحت 17 عامًا ودع منافسات كأس العالم للناشئين ضد سويسرا، من دور الـ32، بعدما خسر بثلاثية مقابل هدف واحد.