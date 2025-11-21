خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

أشاد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، باختيارات المدير الفني حلمي طولان لقائمة المنتخب الثاني المشارك في بطولة كأس العرب.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية أن طولان مدرب كبير يمتلك خبرات واسعة ويعرف كيف يدير قائمة متنوعة من اللاعبين، مشيراً إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين الذين لم ينالوا فرصة مع المنتخب الأول.

وأضاف حنفي أن المغرب تعد المرشح الأقوى لحصد لقب كأس العرب، لكنه يأمل أن ينجح المنتخب المصري الثاني في الفوز بالبطولة.

وأكد نجم الأحمر السابق أن تلك المشاركة ستكون نافذة مهمة لاكتشاف عناصر جديدة يمكنها دعم الفراعنة في المستقبل.

وعن أداء المنتخب الأول خلال مواجهتي أوزبكستان والرأس الأخضر، أكد أن المستوى أثار قلق الجماهير خاصة مع اقتراب كأس الأمم الإفريقية التي تضم منتخبات قوية وصعبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد الشناوي كان يستحق الحصول على فرصة في المباراتين الوديتين.