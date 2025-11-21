مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

منتخبا قلقنا.. هشام حنفي يتوقع المرشح الأقوى للتتويج بكأس العرب

كتب : نهي خورشيد

01:59 ص 21/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (2)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين
  • عرض 11 صورة
    مباراة منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (5)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (3)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر الثاني (5)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر الثاني (2)
  • عرض 11 صورة
    حلمي طولان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، باختيارات المدير الفني حلمي طولان لقائمة المنتخب الثاني المشارك في بطولة كأس العرب.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية أن طولان مدرب كبير يمتلك خبرات واسعة ويعرف كيف يدير قائمة متنوعة من اللاعبين، مشيراً إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين الذين لم ينالوا فرصة مع المنتخب الأول.

وأضاف حنفي أن المغرب تعد المرشح الأقوى لحصد لقب كأس العرب، لكنه يأمل أن ينجح المنتخب المصري الثاني في الفوز بالبطولة.

وأكد نجم الأحمر السابق أن تلك المشاركة ستكون نافذة مهمة لاكتشاف عناصر جديدة يمكنها دعم الفراعنة في المستقبل.

وعن أداء المنتخب الأول خلال مواجهتي أوزبكستان والرأس الأخضر، أكد أن المستوى أثار قلق الجماهير خاصة مع اقتراب كأس الأمم الإفريقية التي تضم منتخبات قوية وصعبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد الشناوي كان يستحق الحصول على فرصة في المباراتين الوديتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني كأس العرب حلمي طولان هشام حنفي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل