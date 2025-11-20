منعته هو وعمرو وردة.. ربيع ياسين يكشف تفاصيل صادمة عن كهربا

لاعب الأهلي السابق: "جراديشار لم يعوض وسام أبو علي حتى الآن"

"ضربوا لاعبنا".. أول تعليق لإبراهيم صلاح على "خناقة" مباراة جي والقناطر

بدأ مسؤولي النادي الأهلي في فتح خط المفاوضات مع أكثر من لاعب خلال الفترة الجارية، وذلك لحسم ملف التعاقدات قبل بدء الميركاتو الشتوي المقبل.

ويبحث النادي الأهلي عن ضم أكثر من لاعب، حيث ارتبط مؤخرًا أكثر من اسم بالانضمام للنادي الأهلي في يناير.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الأسماء التي فاوضها الأهلي كالتالي:

1. رفيق جويتان: كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الجزائري رفيق جويتان جناح الفريق الكروي بنادي إستوريل البرتغالي.

2. يوسف بلعمري: كشفت موقع برلمان سبور المغربي أن الأهلي يبحث عن تدعيم مركز الظهير الأيسر، واسم يوسف بلعمري (من الرجاء المغربي) تم تداوله بقوة داخل جدران القلعة الحمراء.

3. محمود الجزار: حسب تقارير، الأهلي دخل في مفاوضات مع البنك الأهلي لضم محمود الجزار.

4. أسامة فيصل: أيضًا في إطار نفس التقارير عن 3 صفقات “سوبر” محتملة، يُذكر أن الأهلي تفاوض بشأن أسامة فيصل.

5. عمر فايد: ذُكر أنه يوجد مفاوضات مع “عمر فايد” مدافع أروكا البرتغالي لتدعيم خط دفاع الأهلي.

6. إبراهيما دياباتي: هناك تقارير تقول إن دياباتي “وافق” مبدئيًا على الانضمام للأهلي، وأن النادي قدم عرضًا لنادي “جايس السويدي” بقيمة حوالي 1.8 مليون دولار.

كما ذكرت مصادر أن المفاوضات مع “جايس السويدي” وصلت لمراحل متقدمة.

إقرأ أيضًا..

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق

مصدر يكشف حقيقة عودة طارق حامد للزمالك.. وتعنت جون إدوارد