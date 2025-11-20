مباريات الأمس
موقف مصابي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل الجزائري

كتب-مراسل مصراوي:

05:36 م 20/11/2025
يحسم مران الأهلي، غدا الجمعة 21 نوفمبر، موقف ثنائي الفريق من مباراة شبيبة القبائل، في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي شبيبة القبائل الجزائري، في الخامسة مساء السبت المقبل 22 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر لمصراوي: "حسين الشحات سيغيب عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، فلاعب سيعود في نهاية الشهر الحالي".

وأضاف: "ويحسم موقف الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بعد تدريبات الفريق غد الجمعة، حيث سيتحدد مدى جاهزية كل لاعب، باستثناء ذلك جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة".

الأهلي زيزو تريزيجيه موقف مصابي الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل

