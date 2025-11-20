مباريات الأمس
"انت طالع تعمل تريند".. رد ناري من وكيل أحمد ربيع حول معاناته من إصابة مزمنة

كتب : محمد خيري

01:16 م 20/11/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد ربيع مع الونش والجزيري
  • عرض 9 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (1)
  • عرض 9 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
  • عرض 9 صورة
    أحمد ربيع
  • عرض 9 صورة
    أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي
  • عرض 9 صورة
    الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع
  • عرض 9 صورة
    أحمد ربيع في مران الزمالك

كشف أحمد رأفت، وكيل أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة معاناة اللاعب من إصابة مزمنة، وتتسبب في إبعاده عن الأبيض.

قال "رأفت" في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب على قناة "إم بي سي مصر 1": "فيه حاجة في الكرة اسمها كشف كامل طبي للأندية، لأن في أحد الإعلاميين طلت قال كلام غلط وعايز يعمل تريند على حساب أحمد ربيع".

وأكمل: "الزمالك مش هيجيب لاعب غير لما يكون عامل عليه كشف طبي كامل .. هو انت طالع تعمل تريند على حساب أحمد ربيع وتقول إصابة مزمنة".

وأوضح: "أحمد ربيع جاله مزق كبير في الضامه في أول تمرين ليه مع الزمالك بسبب تضارب بعض الأحمال لأنه كان بيروح تمرين أه للبنك وتمرين لأ بسبب موقفه من الانضمام للزمالك".

وأضاف: "ربيع مكنش بينام خالص بسبب قصة انتقاله للزمالك .. وفي أول تمرين ليه في الزمالك، فارق الأحمال جاله مزق 6 أو 7 ملي على طول وغاب بسببها".

وتابع: "لكن الإصابة الأخيرة في حته تانية، هي إجهاد في الضامة، ومش فاهم إزاي يتقال إصابة مزمنة".

واختتم تصريحاته: "أحمد ربيع الناس تبص على أرقامه، من أفضل اللاعبين ومينفعش حد من الإعلاميين يطلع يعمل تريند على حسابه".

الزمالك أحمد ربيع نادي الزمالك وكيل أحمد ربيع

