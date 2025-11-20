مباريات الأمس
استعدادا لموقعة الأحد.. منافس الزمالك في الكونفدرالية يصل اليوم

كتب : محمد خيري

11:35 ص 20/11/2025
تقرر أن تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتواجد مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة بطل زامبيا في مطار القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة