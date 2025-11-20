مباريات الأمس
"المزاد هيتفتح".. خطة الزمالك لمنع انتقال لاعبه للأهلي على طريقة زيزو

كتب : محمد خيري

10:39 ص 20/11/2025
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على رحيل من محمد السيد، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل انتهاء عقده.

وينتهي عقد محمد السيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا مع نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر مطلع، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك بقيادة جون إدوارد، المدير الرياضي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب، قررت التخلص من محمد السيد حال فشل كل الطرق لتجديد عقده.

وأضاف المصدر، أن مسؤولي الزمالك، يتخوفون من تكرار ما حدث مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق، وينتقل إلى النادي الأهلي بشكل مجاني بعد انتهاء عقده.

وأكمل المصدر، أن نادي الزمالك أجرى المفاوضات مع اللاعب في الفترة الماضية، ولكن لم يصل الطرفين لاتفاق، وسيتم عقد جلسة تفاوض مرة أخرى، قبل شهر يناير وحال عدم الوصول لاتفاق سيتم عرض اللاعب للبيع، على أن يتم الموافقة للمبلغ الأكبر وخارج مصر فقط.

