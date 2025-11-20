مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

ماذا ينتظر الأهلي بعد فترة التوقف الدولي؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 20/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في تدريبات الفريق، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، التي شهدت خوض منتخب مصر الأول لبطولة العين الودية، ومواجهة منتخب مصر الثاني لنظيره الجزائري وديا.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبون، سداسي منتخب مصر الأول، مصطفى شوبير، محمد الشناوي، محمد هاني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، إضافة إلى ثلاثي منتخب مصر الثاني، كريم فؤاد ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

ماذا ينتظر الأهلي بعد التوقف الدولي؟

يخوض الأهلي مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف شبيبة القبائل، مساء السبت المقبل 22 نوفمبر، فيما يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي، مساء الجمعة 28 من نفس الشهر.

ولن يخوض الأهلي أي مباراة في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، إذ أن اللقاء المقبل، سيكون ضد طلائع الجيش، يوم 19 يناير العام المقبل 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وشبيبة قبائل ماذا ينتظر الأهلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة