ماذا ينتظر الأهلي بعد فترة التوقف الدولي؟

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في تدريبات الفريق، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، التي شهدت خوض منتخب مصر الأول لبطولة العين الودية، ومواجهة منتخب مصر الثاني لنظيره الجزائري وديا.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبون، سداسي منتخب مصر الأول، مصطفى شوبير، محمد الشناوي، محمد هاني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، إضافة إلى ثلاثي منتخب مصر الثاني، كريم فؤاد ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

ماذا ينتظر الأهلي بعد التوقف الدولي؟

يخوض الأهلي مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف شبيبة القبائل، مساء السبت المقبل 22 نوفمبر، فيما يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي، مساء الجمعة 28 من نفس الشهر.

ولن يخوض الأهلي أي مباراة في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، إذ أن اللقاء المقبل، سيكون ضد طلائع الجيش، يوم 19 يناير العام المقبل 2026.