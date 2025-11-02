الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن مدة إصابة بيزيرا

كأس السوبر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع المصري

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن إصابة خوان ألفينا بيزيرا التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش اليوم الأحد.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "خوان بيزيرا مهدد جداً بعدم لحاق بعثة الفريق المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها بالإمارات".

وأضاف: "المؤشرات الأولية للفحوصات الطبية تشير لإصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية، وهو ما قد يتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي".

واختتم: "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة، والتي ستحدد مدى قوة الإصابة وفترة الغياب بشكل نهائي".

