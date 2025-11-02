مباريات الأمس
الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن مدة إصابة بيزيرا

كتب : محمد القرش

11:56 م 02/11/2025
تحدث الإعلامي خالد الغندور عن إصابة خوان ألفينا بيزيرا التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش اليوم الأحد.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "خوان بيزيرا مهدد جداً بعدم لحاق بعثة الفريق المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها بالإمارات".

وأضاف: "المؤشرات الأولية للفحوصات الطبية تشير لإصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية، وهو ما قد يتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي".

واختتم: "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة، والتي ستحدد مدى قوة الإصابة وفترة الغياب بشكل نهائي".

