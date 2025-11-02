مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

3 1
19:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من أحمد الجندي بعد مشاركته في عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب - نهى خورشيد

09:25 م 02/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد الجندي في حفل المتحف الكبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد الجندي في حفل المتحف الكبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد الجندي في حفل المتحف الكبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد الجندي في حفل المتحف الكبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد الجندي في حفل المتحف الكبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبّر أحمد الجندي، بطل الخماسي الحديث وصاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، عن سعادته البالغة بمشاركته في العرض التقديمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي أقيم مساء أمس السبت، بحضور قادة العالم.

وكتب الجندي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"ليلة لا تُنسى في افتتاح المتحف المصري الكبير!".

وأضاف:"نمشي عبر بوابات التاريخ… حيث يلتقي إرث أجدادنا بفخر حاضرنا".

وتابع حديثه قائلاً:"أقف بكل فخر في المتحف المصري الكبير، محتفيًا بالروح الخالدة لحضارتنا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المتحف المصري الكبير بطل الخماسي أحمد الجندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان