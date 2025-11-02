أول تعليق من أحمد الجندي بعد مشاركته في عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
كتب - نهى خورشيد
عبّر أحمد الجندي، بطل الخماسي الحديث وصاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، عن سعادته البالغة بمشاركته في العرض التقديمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي أقيم مساء أمس السبت، بحضور قادة العالم.
وكتب الجندي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"ليلة لا تُنسى في افتتاح المتحف المصري الكبير!".
وأضاف:"نمشي عبر بوابات التاريخ… حيث يلتقي إرث أجدادنا بفخر حاضرنا".
وتابع حديثه قائلاً:"أقف بكل فخر في المتحف المصري الكبير، محتفيًا بالروح الخالدة لحضارتنا".