كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

"معناش فلوس نتكلم".. رد مفاجئ من الزمالك على انضمام لاعبه لنادي جديد

كتب : محمد خيري

08:32 ص 26/12/2025
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة لم تبدأ بعد أي مفاوضات رسمية لتسوية ملف اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي، بعد إعلان نادي اتحاد طنجة عودة اللاعب إلى صفوف الفريق المغربي، رغم ما تردد عن محاولات للتوصل إلى حل ودي.

وأوضح المصدر أن النادي يواجه أزمة مالية حادة تمنعه من فتح أي مفاوضات مع اتحاد طنجة أو اللاعب نفسه، حيث لا تتوافر السيولة اللازمة لإتمام أي تسوية أو دفع مستحقات الأطراف المعنية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة كانت تفكر في التفاوض لتسوية الأزمة حال توفر الموارد المالية، من خلال اتفاق ودي يسمح بالتنازل عن القضايا المتبادلة مقابل حصول الأطراف على مستحقاتهم المالية، بما يسهم في إنهاء الأزمة نهائيًا بطريقة ودية.

وأكد المصدر أن الأوضاع المالية الصعبة تؤثر على عدة ملفات داخل النادي، سواء المتعلقة باللاعبين الحاليين أو السابقين، وتحد من قدرة الإدارة على التحرك بحرية في السوق أو تسوية النزاعات بشكل سريع.

وشدد على أن الأولوية القصوى الآن هي صرف مستحقات اللاعبين الحاليين، وأن أي تحركات أخرى سواء في ملف التعاقدات أو تسوية القضايا السابقة ستظل معلقة حتى تحسن الوضع المالي وتتوفر السيولة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة.

