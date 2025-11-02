قبل انطلاق كأس العالم.. أبوريدة يؤازر منتخب مصر تحت 17 عاما

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران المنتخب الوطني تحت 17 عامًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وتحدث أبوريدة مع لاعبي المنتخب الوطني على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري.

وشدد أبوريدة في جلسته مع اللاعبين، على أن هذا الجيل يمتلك العديد من المواهب التي تستطيع تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر.

ويلتقي منتخبنا الوطني أمام هايتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم.

اقرأ أيضًا:

مشادة بين دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش (صور)

بكاء ومغادرة.. 5 صور ترصد رد فعل بيزيرا بعد إصابته في مباراة الزمالك