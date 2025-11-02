مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

قبل انطلاق كأس العالم.. أبوريدة يؤازر منتخب مصر تحت 17 عاما

كتب : محمد القرش

06:40 م 02/11/2025

منتخب مصر تحت 17 عاما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران المنتخب الوطني تحت 17 عامًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وتحدث أبوريدة مع لاعبي المنتخب الوطني على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري.

وشدد أبوريدة في جلسته مع اللاعبين، على أن هذا الجيل يمتلك العديد من المواهب التي تستطيع تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر.

ويلتقي منتخبنا الوطني أمام هايتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم.

اقرأ أيضًا:

مشادة بين دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش (صور)

بكاء ومغادرة.. 5 صور ترصد رد فعل بيزيرا بعد إصابته في مباراة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم منتخب مصر كأس العالم تحت 17 عاما منتخب مصر تحت 17 عاما هاني أبو ريدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان