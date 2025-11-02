بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري ويواصل الزحف نحو صدارة الدوري

مشادة بين دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش (صور)

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثلاثية طلائع الجيش

فاز فريق بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة بيراميدز والاتحاد

تقدم فريق بيراميدز بهدف بعد مرور 12 دقيقة عن طريق لاعبه مروان حمدي

رأسية من أحمد امي لكن في في العارض الأفقية بالدقيقة 31

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء لكريم حافظ في الدقيقة 39

مشاركة وليد الكارتي بدلا من إبراهيم توريه في الدقيقة 44

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء لفادي فريد في الدقيقة 45+3

انتهاء الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

بداية الشوط الثاني

مشاركة عبد الرحمن مجدي وقطة بدلا من إيفرتون وزيكو في الدقيقة 66

مشاركة أدهم علاء بدلا من فيفور أكيم في الدقيقة 69

أحمد عاطف قطة يسجل هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 79

كريم الديب يسجل الهدف الأول للاتحاد السكندري في الدقيقة 86

انتهاء المباراة بفوز بيراميدز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.