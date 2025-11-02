بكاء ومغادرة.. 5 صور ترصد رد فعل بيزيرا بعد إصابته في مباراة الزمالك

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري ويواصل الزحف نحو صدارة الدوري

مشادة بين دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش (صور)

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثلاثية طلائع الجيش

تعرض نجم الزمالك، خوان ألفينا بيزيرا، لإصابة قوية في مباراة الفارس الأبيض وطلائع الجيش المقامة الآن ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

والتقطت الكاميرات بيزيرا وهو يبكي متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 28، حيث واصل البكاء بعد مغادرته الملعب وصولا إلى دكة البدلاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حيث تقدم ناصر ماهر للفارس الأبيض في الدقيقة الخامسة.

اقرأ أيضًا:

"لم يحققه سوى الأهلي وبيراميدز ونادِ ثالث".. علاء عبدالعال يقود غزل المحلة لرقم مميز بالدوري

ماذا تعني مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت للأهلي؟