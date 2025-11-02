بكاء ومغادرة.. 5 صور ترصد رد فعل بيزيرا بعد إصابته في مباراة الزمالك
كتب : محمد القرش
تعرض نجم الزمالك، خوان ألفينا بيزيرا، لإصابة قوية في مباراة الفارس الأبيض وطلائع الجيش المقامة الآن ضمن مواجهات الدوري الممتاز.
والتقطت الكاميرات بيزيرا وهو يبكي متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 28، حيث واصل البكاء بعد مغادرته الملعب وصولا إلى دكة البدلاء.
وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حيث تقدم ناصر ماهر للفارس الأبيض في الدقيقة الخامسة.
