الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
19:30

إلتشي

بكاء ومغادرة.. 5 صور ترصد رد فعل بيزيرا بعد إصابته في مباراة الزمالك

كتب : محمد القرش

05:53 م 02/11/2025
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (5)
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (1)
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (3)
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (4)

تعرض نجم الزمالك، خوان ألفينا بيزيرا، لإصابة قوية في مباراة الفارس الأبيض وطلائع الجيش المقامة الآن ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

والتقطت الكاميرات بيزيرا وهو يبكي متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 28، حيث واصل البكاء بعد مغادرته الملعب وصولا إلى دكة البدلاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حيث تقدم ناصر ماهر للفارس الأبيض في الدقيقة الخامسة.

