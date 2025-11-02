مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

ماذا تعني مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت للأهلي؟

كتب : مصراوي

04:23 م 02/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
  • عرض 9 صورة
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
  • عرض 9 صورة
    تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر
  • عرض 9 صورة
    تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر
  • عرض 9 صورة
    إصابة قوية لسعد سمير في مباراة بتروجت وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    إصابة قوية لسعد سمير في مباراة بتروجت وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    إصابة قوية لسعد سمير في مباراة بتروجت وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    إصابة قوية لسعد سمير في مباراة بتروجت وسيراميكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بتروجت عند الثامنة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

ترتيب سيراميكا كليوباترا وبتروجت

سيراميكا كليوباترا يتصدر جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي أقرب ملاحقيه.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بتروجت المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

وتعد المباراة مهمة لفريق الأهلي إذ قد تقود نتيجتها لاعبو القلعة الحمراء لصدارة جدول ترتيب المسابقة.

الأهلي حال فوزه على نظيره المصري خلال المباراة التي ستقام عند الثامنة من مساء اليوم سيرفع رصيده إلى النقطة 25 وهنا حال تعادل سيراميكا كليوباترا أو خسارته أمام بتروجت لن يصل إلى النقطة 25 ومن ثمّ صدارة القلعة الحمراء لجدول ترتيب الدوري.

اقرأ أيضًا:
بخطاب رسمي.. قرار عاجل من الجهة الإدارية حول انتخابات الأهلي

عودة الجزيري وشحاتة لتشكيل الزمالك أمام الطلائع ومركز جديد لناصر ماهر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي سيراميكا كليوباترا المصري بتروجت موعد مباراة الأهلي و المصري موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت الدوري المصري مباريات الدوري المصري ترتيب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

ذهب أم عقار أم أذون خزانة.. خبراء يحددون البوصلة الآمنة لاستثمار مدخراتك
تحديث الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق
هل يخالف إنشاء إسرائيل مركز قيادة جوي على حدود مصر اتفاق كامب ديفيد؟ .. خبير يكشف
"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة