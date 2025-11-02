ماذا تعني مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت للأهلي؟



يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بتروجت عند الثامنة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

ترتيب سيراميكا كليوباترا وبتروجت

سيراميكا كليوباترا يتصدر جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي أقرب ملاحقيه.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بتروجت المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

وتعد المباراة مهمة لفريق الأهلي إذ قد تقود نتيجتها لاعبو القلعة الحمراء لصدارة جدول ترتيب المسابقة.

الأهلي حال فوزه على نظيره المصري خلال المباراة التي ستقام عند الثامنة من مساء اليوم سيرفع رصيده إلى النقطة 25 وهنا حال تعادل سيراميكا كليوباترا أو خسارته أمام بتروجت لن يصل إلى النقطة 25 ومن ثمّ صدارة القلعة الحمراء لجدول ترتيب الدوري.

