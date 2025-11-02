الأهلي يعلن رئيس بعثته في السوبر المصري بالإمارات

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأحد، تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وسيقوم مرتجي بصفته بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني، قبل السفر ظهر غد للمشاركة في البطولة.

كأس السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي بمشاركة أندية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس السوبر المصري

الأهلي سيستهل مشواره في كأس السوبر المصري بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند الرابعة والربع عصر يوم 6 نوفمبر المقبل ضمن منافسات دور نصف النهائي ليلتقي الفائز من هذه المباراة بالفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

ومن المقرر أن يقام النهائي عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد فيما تسبقها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع عند الثالثة إلا ربع عصر اليوم ذاته ولكن على ملعب آل نهيان.

