الدوري المصري

بيراميدز

1 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

بيراميدز يعلن تشكيله الرسمي لمباراة الاتحاد

كتب : مصراوي

03:53 م 02/11/2025
أعلن المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورتشيتش التشكيل الذي سيخوض به مباراة الاتحاد في الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

مباراة بيراميدز والاتحاد ستقام عند تمام الساعة 5 مساء اليوم الأحد على استاد "30 يونيو".

تشكيل بيراميدز لمباراة الاتحاد

وسيبدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والسكندري

مباراة بيراميدز والاتحاد ستنقل عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ترتيب بيراميدز والاتحاد في الدوري

ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين برصيد 8 نقاط.

