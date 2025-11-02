مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

المعلق والاستوديو التحليلي ..خريطة إذاعة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

كتب- محمد عبدالهادي:

03:07 م 02/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (2)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (4)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (5)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (6)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (7)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو مباراة الزمالك وطلائع الجيش، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم أحد أهم مباريات الزمالك هذا الموسم، والتي تمثل الخروج من عنق الزجاجة بعدما فشل في تحقيق أي فوز آخر 4 مباريات بالدوري، بالإضافة للإدارة الفنية الجديدة بقيادة أحمد عبدالرؤوف.

ويقدم مصراوي في السطور التالية، الخريطة الكاملة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش كالتالي:

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1، والتي أسندت مهمة التعليق علي المباراة للمعلق مؤمن حسن.

الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

من المقرر أن يسبق المباراة استوديو تحليلي ينطلق في الرابعة والربع والربع عصرًا.

و يقدم الاستوديو الإعلامي كريم خطاب، ويتواجد في الضيوف كلاً من خالد الغندور وعماد متعب.

اقرأ أيضًا:
الاختبار الأول لـ عبدالرؤوف.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

"صراع شرس على الصدارة".. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك ضد طلائع الجيش الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك وطلائع الجيش الزمالك طلائع الجيش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

ذهب أم عقار أم أذون خزانة.. خبراء يحددون البوصلة الآمنة لاستثمار مدخراتك
تحديث الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق
هل يخالف إنشاء إسرائيل مركز قيادة جوي على حدود مصر اتفاق كامب ديفيد؟ .. خبير يكشف
"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة