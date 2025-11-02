تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو مباراة الزمالك وطلائع الجيش، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم أحد أهم مباريات الزمالك هذا الموسم، والتي تمثل الخروج من عنق الزجاجة بعدما فشل في تحقيق أي فوز آخر 4 مباريات بالدوري، بالإضافة للإدارة الفنية الجديدة بقيادة أحمد عبدالرؤوف.

ويقدم مصراوي في السطور التالية، الخريطة الكاملة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش كالتالي:

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1، والتي أسندت مهمة التعليق علي المباراة للمعلق مؤمن حسن.

الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

من المقرر أن يسبق المباراة استوديو تحليلي ينطلق في الرابعة والربع والربع عصرًا.

و يقدم الاستوديو الإعلامي كريم خطاب، ويتواجد في الضيوف كلاً من خالد الغندور وعماد متعب.

