الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

"دخل في صراعات".. نجم الزمالك السابق: قرار رحيل فيريرا تأخر بشدة

كتب : محمد خيري

02:39 م 02/11/2025
أكد أحمد عبدالمقصود، مدرب الزمالك السابق، أن تعيين أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا لفريق الزمالك خطوة مهمة في هذا التوقيت.

قال عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: "الزمالك تأخر في قرار رحيل فيريرا عن تدريب الفريق، والمدرب البلجيكي دخل في أزمات مع العديد من لاعبي الفريق وكان يجب أن يحتويهم بدل من الصراعات".

وأضاف: "أحمد عبدالرؤوف يمتلك فكرا فنيا وسنشاهد الزمالك بشكل مختلف معه خلال الفترة المقبلة، وهو يستطيع تحقيق نتائج إيجابية في هذا الوقت القصير".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وسيقوم أحمد عبد الرؤوف بتشكيل الجهاز الفني المعاون له، خاصة وأن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات، وسيتولى عبد الرؤوف قيادة الفريق بالبطولة.ش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيريرا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

