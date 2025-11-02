تشهد الجولة الـ13 من عمر الدوري الممتاز اليوم الأحد، منافسات شرسة بين الأهلي والمصري بينما يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فيما يلتقي بيراميدز نظيره الزمالك.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري قبل مباريات اليوم كالتالي:

1 ـ سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2 ـ الأهلي 22 نقطة

3 ـ المصري 19 نقطة

4 ـ الزمالك 19 نقطة

5 ـ وادي دجلة 19 نقطة

6 ـ إنبي 18 نقطة

7 ـ بيراميدز 17 نقطة

8 ـ غزل المحلة 16 نقطة

9 ـ زد 16 نقطة

10 ـ فيوتشر 16 نقطة

11 ـ البنك الأهلي 15 نقطة

12 ـ سموحة 15 نقطة

13 ـ بتروجيت 15 نقطة

14 ـ الجونة 15 نقطة

15 ـ حرس الحدود 12 نقطة

16 ـ فاركو 12 نقطة

17 ـ الإسماعيلي 10 نقطة

18 ـ طلائع الجيش 10 نقاط

19 ـ المقاولون 9 نقاط

20 ـ الاتحاد السكندري 8 نقاط

21 ـ كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط.

