مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

"صراع شرس على الصدارة".. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

كتب - محمد الميموني:

01:58 م 02/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (5)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (3)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (2)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز ضد فاركو
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز ضد فاركو1
  • عرض 12 صورة
    محمد حمدي لاعب بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    احتفال بيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد الجولة الـ13 من عمر الدوري الممتاز اليوم الأحد، منافسات شرسة بين الأهلي والمصري بينما يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فيما يلتقي بيراميدز نظيره الزمالك.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري قبل مباريات اليوم كالتالي:

1 ـ سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2 ـ الأهلي 22 نقطة

3 ـ المصري 19 نقطة

4 ـ الزمالك 19 نقطة

5 ـ وادي دجلة 19 نقطة

6 ـ إنبي 18 نقطة

7 ـ بيراميدز 17 نقطة

8 ـ غزل المحلة 16 نقطة

9 ـ زد 16 نقطة

10 ـ فيوتشر 16 نقطة

11 ـ البنك الأهلي 15 نقطة

12 ـ سموحة 15 نقطة

13 ـ بتروجيت 15 نقطة

14 ـ الجونة 15 نقطة

15 ـ حرس الحدود 12 نقطة

16 ـ فاركو 12 نقطة

17 ـ الإسماعيلي 10 نقطة

18 ـ طلائع الجيش 10 نقاط

19 ـ المقاولون 9 نقاط

20 ـ الاتحاد السكندري 8 نقاط

21 ـ كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط.

اقرأ أيضًا:
موعد مباراة الأهلي و المصري والقناة الناقلة

"مفيش مليم والمنصب كبير عليه".. تعليق ناري من شوبير على قرار لبيب وجون إدوارد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري المصري ترتيب الأهلي ترتيب الزمالك ترتيب بيراميدز الأهلي الزمالك بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"