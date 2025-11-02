مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

"الأهلي في الصدارة" .. ترتيب الأندية الأكثر وصولًا لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

كتب- محمد عبدالهادي:

01:16 م 02/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 (11)
  • عرض 6 صورة
    لأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 (8)
  • عرض 6 صورة
    لأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 (7)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي يحتفظ بكأس دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 6 صورة
    فوز الأهلي بدوري أبطال افريقيا 2020

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدّر ناديا الأهلي والترجي التونسي قائمة الأندية الأكثر وصولًا إلى دور المجموعات في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح كل منهما في بلوغ هذه المرحلة 23 مرة.

ترتيب الأندية الأكثر وصولًا إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ :

1.. الأهلي المصري – 23 مرة
1.. الترجي التونسي – 23 مرة
2.. الهلال السوداني – 14 مرة
2.. مازيمبي الكونغولي – 14 مرة
3.. الزمالك المصري – 13 مرة
3.. صن داونز الجنوب إفريقي – 13 مرة
4.. أسيك ميموزا الإيفواري – 12 مرة
5.. النجم الساحلي التونسي – 11 مرة
6.. الرجاء المغربي – 10 مرات
6.. الوداد المغربي – 10 مرات

اقرأ أيضًا:
فأل خير للأبيض .. ماذا قدم الزمالك تحت صافرة الحكم محمد الغازي؟

في 28 مباراة.. أرقام الأهلي تحت صافرة الحكم أمين عمر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا الأندية الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"