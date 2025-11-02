"صراع شرس على الصدارة".. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

تصدّر ناديا الأهلي والترجي التونسي قائمة الأندية الأكثر وصولًا إلى دور المجموعات في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح كل منهما في بلوغ هذه المرحلة 23 مرة.

ترتيب الأندية الأكثر وصولًا إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ :

1.. الأهلي المصري – 23 مرة

1.. الترجي التونسي – 23 مرة

2.. الهلال السوداني – 14 مرة

2.. مازيمبي الكونغولي – 14 مرة

3.. الزمالك المصري – 13 مرة

3.. صن داونز الجنوب إفريقي – 13 مرة

4.. أسيك ميموزا الإيفواري – 12 مرة

5.. النجم الساحلي التونسي – 11 مرة

6.. الرجاء المغربي – 10 مرات

6.. الوداد المغربي – 10 مرات

اقرأ أيضًا:

فأل خير للأبيض .. ماذا قدم الزمالك تحت صافرة الحكم محمد الغازي؟

في 28 مباراة.. أرقام الأهلي تحت صافرة الحكم أمين عمر؟



