مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

قبل صدام الليلة.. 7 معلومات هامة عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش

كتب- محمد عبدالهادي:

01:09 م 02/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (4)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (3)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (2)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (5)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (6)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش (7)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد طلائع الجيش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة هامة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم بمثابة عنق الزجاجة للفارس الأبيض، بعد التغيير الفني الذي أعلنه أول أمس باقالة فيريرا لسوء النتائج.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 7 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش كالتالي:

1) تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.54 مليون يورو بينما تبلغ القيمة السوقية لطلائع الجيش 4.19 مليون يورو.

2) الزمالك لم يحقق الفوز في الدوري منذ 4 مباريات، حيث تعادل مع الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسر أمام الأهلي.

3) تواجه الفريقان في 44 مباراة فاز الزمالك في 24 لقاء أما طلائع الجيش انتصر في 12 مباراة وجمع التعادل بينهم 8 مرات.

4) عبد الحليم علي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف.

5) الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما جمع 19 نقطة من 11 مباراة، بينما حصد طلائع الجيش 10 نقاط يحتل بهم المركز ال18.

6) يقود المباراة تحكيميًا، الحكم محمد الغازي، والذي سبق وأن قاد للزمالك مباراتين، فاز في واحدة وتعادل في أخري.

7) المباراة الأولي للمدرب أحمد عبدالرؤوف في قيادة الزمالك، بعدما تولي المسؤولية عقب رحيل يانيك فيريرا.

اقرأ أيضًا:
فأل خير للأبيض .. ماذا قدم الزمالك تحت صافرة الحكم محمد الغازي؟

في 28 مباراة.. أرقام الأهلي تحت صافرة الحكم أمين عمر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد طلائع الجيش ترتيب الزمالك وطلائع الجيش الزمالك طلائع الجيش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"