قبل صدام الليلة.. 7 معلومات هامة عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش

"صراع شرس على الصدارة".. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة هامة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم بمثابة عنق الزجاجة للفارس الأبيض، بعد التغيير الفني الذي أعلنه أول أمس باقالة فيريرا لسوء النتائج.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 7 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش كالتالي:

1) تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.54 مليون يورو بينما تبلغ القيمة السوقية لطلائع الجيش 4.19 مليون يورو.

2) الزمالك لم يحقق الفوز في الدوري منذ 4 مباريات، حيث تعادل مع الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسر أمام الأهلي.

3) تواجه الفريقان في 44 مباراة فاز الزمالك في 24 لقاء أما طلائع الجيش انتصر في 12 مباراة وجمع التعادل بينهم 8 مرات.

4) عبد الحليم علي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف.

5) الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما جمع 19 نقطة من 11 مباراة، بينما حصد طلائع الجيش 10 نقاط يحتل بهم المركز ال18.

6) يقود المباراة تحكيميًا، الحكم محمد الغازي، والذي سبق وأن قاد للزمالك مباراتين، فاز في واحدة وتعادل في أخري.

7) المباراة الأولي للمدرب أحمد عبدالرؤوف في قيادة الزمالك، بعدما تولي المسؤولية عقب رحيل يانيك فيريرا.

