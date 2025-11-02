مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

في 28 مباراة.. أرقام الأهلي تحت صافرة الحكم أمين عمر؟

كتب- محمد عبدالهادي:

01:01 م 02/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (10)
  • عرض 5 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
  • عرض 5 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (6)
  • عرض 5 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يصطدم مع نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الـ13 من الدوري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويقودها تحكيًميا أمين عمر.

ويعد أمين عمر ليس غريبًا على الأهلي، حيث يعتبر من أكثر الأندية التي أدار لها مباريات، رفقة كل من الزمالك والإسماعيلي.

سبق وأن أدار أمين عمر 28 مباراة للنادي الأهلي، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وساد التعادل في 6 مواجهات، وتعرض الأهلي لهزيمتين فقط.

اقرأ أيضًا:
"مفيش مليم والمنصب كبير عليه".. تعليق ناري من شوبير على قرار لبيب وجون إدوارد

فأل خير للأبيض .. ماذا قدم الزمالك تحت صافرة الحكم محمد الغازي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد المصري موعد مباراة الأهلي و المصري الأهلي المصري حكم مباراة الأهلي والمصري أمين عمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"