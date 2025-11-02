في 28 مباراة.. أرقام الأهلي تحت صافرة الحكم أمين عمر؟

"صراع شرس على الصدارة".. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

يستعد الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يصطدم مع نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الـ13 من الدوري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويقودها تحكيًميا أمين عمر.

ويعد أمين عمر ليس غريبًا على الأهلي، حيث يعتبر من أكثر الأندية التي أدار لها مباريات، رفقة كل من الزمالك والإسماعيلي.

سبق وأن أدار أمين عمر 28 مباراة للنادي الأهلي، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وساد التعادل في 6 مواجهات، وتعرض الأهلي لهزيمتين فقط.

