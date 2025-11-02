بالأسباب.. غياب 10 لاعبين من الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

البروفة الأخيرة.. ماذا ينتظر رباعي السوبر المصري في الدوري؟

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"أكثر من نصف مليون جنيه" .. الأهلي يستقر على إعدام ديون لاعب الزمالك السابق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن بند من بنود اجتماع مجلس الإدارة الذي تم التصديق عليه طبقًا لجدول أعمال الجمعية العمومية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

البروفة الأخيرة.. ماذا ينتظر رباعي السوبر المصري في الدوري؟

يخوض رباعي السوبر المصري، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كيوباترا، المواجهة الأخيرة في الدوري الممتاز، قبل السفر إلى الإمارات، للتعرف على ما ينتظرهم.. اضغط هنا

صلاح يساعد ليفربول في تجنب تكرار رقم سلبي عمره 72 عاما

فاز فريق ليفربول على نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وفاة مشجع ريال مدريد بعد اهدار مبابي ركلة جزاء.. ما القصة؟

آثار الموت المفاجئ لأحد المشجعين خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

استبعاد نجم بيراميدز من مواجهة الاتحاد السكندري

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، استبعاد الظهير الأيسر محمد حمدي من مواجهة الاتحاد السكندري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"شعور رائع".. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

علق محمد صلاح على فوز ليفربول ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 45+1، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

ألمانيا تحصد لقب مونديال ناشئي اليد بعد نهائي مثير أمام مصر

تُوج منتخب ألمانيا بلقب بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاماً، عقب فوزه المثير على منتخب مصر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأكثر في التاريخ.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

حقق المصري محمد صلاح رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف التقدم للريدز ضد أستون فيلا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بالأسباب.. غياب 10 لاعبين من الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

تشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، غياب 10 لاعبين لأسباب مختلفة، للتعرف على الأسباب.. اضغط هنا