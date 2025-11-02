مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

استبعاد نجم بيراميدز من مواجهة الاتحاد السكندري

كتب : محمد القرش

12:19 ص 02/11/2025

احتفال بيراميدز (1)

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، استبعاد الظهير الأيسر محمد حمدي من مواجهة الاتحاد السكندري في ظل حالة الإجهاد واللعب المتتالي محليا ودوليا في الفترة الماضية، من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهات السوبر المصري بالإمارات.

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد في الخامسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر المدير الفني استبعاد حمدي من القائمة بسبب الإجهاد الشديد للاعب الذي يشارك مع بيراميدز محليا وقاريا بشكل متتالي بجانب اللعب أساسيا في تشكيل منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت قائمة مباراة الاتحاد استبعاد الرباعي رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأسامة جلال ويوسف أوباما بسبب استمرار تأهيلهم من الإصابة.

بيراميدز محمد حمدي رمضان صبحي بيراميدز والاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

