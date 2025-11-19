مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

بينهم ماييلي والشيبي.. وفد رسمي من بيراميدز في حفل جوائز كاف

كتب : محمد خيري

03:23 م 19/11/2025
  • عرض 11 صورة
يحضر اليوم، وفدا رسميا من نادي بيراميدز حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في قارة أفريقيا والمقدم من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في العاصمة الرباط.

وتستضيف العاصمة المغربية، في الثامنة من مساء اليوم، حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2025، للكشف عن المتوجين بجوائز الأفضل في كل الفئات.

ويحضر وفد نادي بيراميدز الحفل مساء اليوم، وعلى رأسه المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، بحضور نجمي الفريق، الكونغولي الدولي فيستون ماييلي، والمغربي الدولي محمد الشيبي.

ويترشح نادي بيراميدز للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025 بعد تتويجه ببطولات دوري أبطال أفريقيا وكأس المحيطات الثلاثة بكأس الإنتركونتيننتال، وكأس السوبر الأفريقي.

كما يتواجد الثنائي ماييلي والشيبي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2025 بعد الأداء الاستثنائي مع بيراميدز والتتويج بالبطولات الثلاثة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيستون ماييلي بيراميدز جوائز كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد الشيبي

