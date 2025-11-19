مباريات الأمس
"لا يليق بكابتن الأهلي".. نجم الزمالك السابق يهاجم محمد الشناوي

كتب : محمد القرش

12:01 ص 19/11/2025
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3)
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (2)
    اللاعب محمد الشناوي
    محمد الشناوي من معسكر منتخب مصر
    محمد الشناوي ومحمد سيحا
    محمد الشناوي في مران الأهلي

يرى صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، أن أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، هو الأفضل حاليًا والأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر.

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو": "بشكل عام، محمد الشناوي أفضل من أحمد الشناوي، لكن في الوقت الحالي، أحمد الشناوي يقدم أفضل أداء بين حراس مصر".

وأضاف: "أحمد الشناوي الأجدر بحراسة مرمى المنتخب نظرًا للمستويات القوية التي يقدمها مع نادي بيراميدز".

وتابع سليمان: "لا يليق أن يعترض كابتن الأهلي محمد الشناوي على جهاز المنتخب بهذا الشكل، فهذا خطأ بكل تأكيد".

واختتم: "كان على الجهاز الفني لمنتخب مصر إبلاغ محمد الشناوي بالقرار قبل المباراة لتجنب مثل هذا التصرف".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي الشناوي أحمد الشناوي منتخب مصر صلاح سليمان الزمالك الأهلي

