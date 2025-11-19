"لا يليق بكابتن الأهلي".. نجم الزمالك السابق يهاجم محمد الشناوي

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

رقم سلبي للأهلي ضد شبيبة قبائل الجزائري

يرى صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، أن أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، هو الأفضل حاليًا والأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر.

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو": "بشكل عام، محمد الشناوي أفضل من أحمد الشناوي، لكن في الوقت الحالي، أحمد الشناوي يقدم أفضل أداء بين حراس مصر".

وأضاف: "أحمد الشناوي الأجدر بحراسة مرمى المنتخب نظرًا للمستويات القوية التي يقدمها مع نادي بيراميدز".

وتابع سليمان: "لا يليق أن يعترض كابتن الأهلي محمد الشناوي على جهاز المنتخب بهذا الشكل، فهذا خطأ بكل تأكيد".

واختتم: "كان على الجهاز الفني لمنتخب مصر إبلاغ محمد الشناوي بالقرار قبل المباراة لتجنب مثل هذا التصرف".