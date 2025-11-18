لافتة إنسانية من فريق "شيكابالا" تجاه محمد صبري (فيديو)

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

حرص فريق G، الناشط في القسم الثاني ويتولى شيكابالا قائد الزمالك السابق رئاسته، على تكريم محمد صبري نجم الأبيض ومنتخب مصر السابق، الذي وافته صباح يوم الجمعة الماضي، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وارتدى لاعبو فريق G، قمصان عليها صورة محمد صبري وعبارة: "في الجنة يا صبري"، أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة الفريق ضد القناطر الخيرية.

وتعادل فريق G مع القناطر الخيرية، بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما قبل قليل، في دوري القسم الثاني.

