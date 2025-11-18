بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بلاعبي الفريق المصابين، موقفهم من المشاركة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "من المقرر انتظام لاعبي الفريق الدوليين، في مران الفريق الجماعي غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو، سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من مباراة شبيبة القبائل، بينما الأقرب حتى الآن، عدم لحاق تريزيجيه بالمباراة والأقرب هو استبعاده من القائمة".

وتابع: "ياسين مرعي مدافع المارد الأحمر حالته جيدة ويمكنه اللحاق بالمباراة".

واختتم المصدر تصريحاته: "أشرف داري انتظم في جزء من الجماعي أمس، لكن هناك اتجاه في الأهلي لعدم الاستعجال على عودته للمشاركة مع الفريق، بالتالي تواجده في قائمة المباراة لم يحدد إلى الآن".

وكان أحمد سيد زيزو تعرض للإصابة خلال مشاركته رفقة منتخب مصر، في مباراة أوزباكستان ببطولة كأس العين الودية الدولية بالإمارات، مما تسبب في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام كاب فيردي.

وعلى الجانب الآخر، كان زيزو تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت لصالح الأحمر بهدفين دون مقابل.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد ضمن الصعود إلى دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بهدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.

