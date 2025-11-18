مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

كتب : مصطفى الجريتلي

04:54 م 18/11/2025
    مباراة مصر وكاب فيردي (9)
    مباراة مصر وكاب فيردي (8)
    مباراة مصر وكاب فيردي (7)
    مباراة مصر وكاب فيردي (12)
    مباراة مصر وكاب فيردي (6)
    مباراة مصر وكاب فيردي (5)
    مباراة مصر وكاب فيردي (3)
    مباراة مصر وكاب فيردي (2)
    مباراة مصر وكاب فيردي (1)
    عمر مرموش يسجل هدفًا لمنتخب مصر في مرمى كاب فيردي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضيقه من الانتقادات التي يتعرض لها هو وجهازه الفني رغم النتائج التي يحققها.

حسام حسن قاد منتخب مصر للمركز الثالث ببطولة العين الدولية الودية بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره كاب فيردي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين في ختام البطولة التي ضمت 4 منتخبات.

البداية لم تكن جيدة لمنتخب مصر الذي خسر بهدفين نظيفين على يد منتخب أوزبكستان ليتلقى انتقادات كبيرة.

وهي الهزيمة التي جاءت بعد 14 مباراة رسمية لمنتخب مصر سواء بتصفيات كأس أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم بدون هزيمة.

وتعد كذلك الهزيمة هي الثانية لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وللمصادفة المباراتين وديتين.

وقال حسام عقب الفوز على كاب فيردي:"تعرضنا للكثير من الانتقادات، في الأيام الماضية بعد الهزيمة أمام منتخب أوزبكستان واحترم الانتقادات الإيجابية والفنية فقط، تمكنا من الصعود إلى بطولة كأس العالم 2026، دون أي هزيمة، الأمر نفسه في تصفيات أمم أفريقيا، الكرة في أفريقيا تتطور وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

إحصائيات حسام حسن مع منتخب مصر

وقاد حسام حسن منتخب مصر منذ توليه المهمة الفنية بـ 18 مباراة فاز بـ 11مباراة وتعادل في 5 وخسر في مباراتين.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كاب فيردي

إيقاف مبيعات تذاكر كأس العرب بصورة مؤقتة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكاب فيردي منتخب مصر حسام حسن

