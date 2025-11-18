مباريات الأمس
"أسباب غير فنية".. فاروق جعفر يفجر مفاجأة حول عدم مشاركة نجله مع الزمالك

كتب : محمد خيري

03:50 م 18/11/2025
أكد نجم الزمالك السابق فاروق جعفر، تقديره لكل من قدّم واجب العزاء في الراحل محمد صبري، موجّهًا الشكر لمسؤولي الأهلي والزمالك، داعيًا للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc" إن عدم الاعتماد على أبناء النادي سبب تراجع مستواه الزمالك

ووجه جعفر انتقادًا حادًا لسياسات الاعتماد على لاعبين من خارج النادي، قائلاً إن استمرار التعاقد مع لاعبين على حساب أبناء النادي يجعل فرصهم شبه معدومة.

وأوضح أن حسام عبدالمجيد هو الوحيد الذي يحصل على فرصة حقيقية، بينما بقية أبناء النادي يتم استبعادهم بناءً على تعليمات، وليس وفقًا لمستوياتهم الفنية.

وأكد أن سيف فاروق جعفر لا يشارك في المباريات لأسباب فنية كما يتم ترويجه، بل لأسباب أخرى داخل النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يتعاقد مع لاعبين كبار في السن لا يستطيعون إكمال الموسم بنفس القوة.

وأشار إلى أن النادي لم يحقق لقب الدوري منذ ثلاث سنوات، وأن اللاعبين الذين لا يخوضون المباريات في مراكزهم يتأثر مستواهم، مضيفًا أنه نصح سيف سابقًا بعدم اللعب في مركز الوسط الدفاعي لأنه "ليس مكانه الطبيعي".

وكشف جعفر عن اختلافه مع سيف عقب انتقال الأخير إلى بيراميدز، لكنه شدّد على ضرورة منحه الفرصة، مؤكدًا أن السوشيال ميديا لها تأثير غير صحي على قرارات التعاقد، وأن سيف يمتلك عروضًا لكنه يتمسك بالزمالك بدافع الانتماء، مطالبًا النادي بالحفاظ عليه.

وعن أزمة الفريق، قال جعفر إن "90% من لاعبي الزمالك ليسوا من أبناء النادي، مما يؤدي إلى تراجع المستوى بعد أداء مباراتين جيدتين فقط، معتبرًا أن الاعتماد على توصيات السماسرة أحد أسباب تدهور المستوى.

الزمالك فاروق جعفر سيف جعفر نادي الزمالك

