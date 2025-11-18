مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

كتب ـ محمد عبدالسلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر العديد من المباريات الدولية في تصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكأس العالم تحت 17 عامًا.

ومن أبرز مباريات اليوم مواجهة إسبانيا أمام تركيا، ومباراة السويد أمام سلوفينيا في تصفيات كأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم الأوروبية اليوم

بلغاريا ضد جورجيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

النمسا ضد البوسنة والهرسك - 9:45 مساء - بي إن سبورت 9

بلجيكا ضد ليختنشتاين - 9:45 مساء - بي إن سبورت 3

رومانيا ضد سان مايرينو - 9:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

ويلز ضد مقدونيا الشمالية - 9:45 مساء - بي إن سبورت 7

روسيا البيضاء ضد اليونان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 5

كوسوفو ضد سويسرا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 8

السويد ضد سلوفينيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 6

إسبانيا ضد تركيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

اسكتلندا ضد الدنمارك - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد كأس العالم تحت 17 عامًا اليوم

أوغندا ضد بوركينا فاسو - 2:30 مساء

إيطاليا ضد أوزباكستان - 2:30 مساء

المكسيك ضد البرتغال - 3:00 مساء

البرازيل ضد فرنسا - 3:30 مساء

سويسرا ضد أيرلندا - 4:45 مساء

كوريا الشمالية ضد اليابان - 5:15 مساء

المغرب ضد مالي - 5:45 مساء

النمسا ضد إنجلترا - 5:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم آسيا اليوم

العراق ضد الإمارات - 6:00 مساء - بي إن سبورت 1

اقرأ أيضًا:

التعادل يحسم مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر الودية

فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي