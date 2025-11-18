مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

كتب : مصراوي

08:00 ص 18/11/2025

منتخب إسبانيا

كتب ـ محمد عبدالسلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر العديد من المباريات الدولية في تصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكأس العالم تحت 17 عامًا.

ومن أبرز مباريات اليوم مواجهة إسبانيا أمام تركيا، ومباراة السويد أمام سلوفينيا في تصفيات كأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم الأوروبية اليوم

بلغاريا ضد جورجيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

النمسا ضد البوسنة والهرسك - 9:45 مساء - بي إن سبورت 9

بلجيكا ضد ليختنشتاين - 9:45 مساء - بي إن سبورت 3

رومانيا ضد سان مايرينو - 9:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

ويلز ضد مقدونيا الشمالية - 9:45 مساء - بي إن سبورت 7

روسيا البيضاء ضد اليونان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 5

كوسوفو ضد سويسرا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 8

السويد ضد سلوفينيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 6

إسبانيا ضد تركيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

اسكتلندا ضد الدنمارك - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد كأس العالم تحت 17 عامًا اليوم

أوغندا ضد بوركينا فاسو - 2:30 مساء

إيطاليا ضد أوزباكستان - 2:30 مساء

المكسيك ضد البرتغال - 3:00 مساء

البرازيل ضد فرنسا - 3:30 مساء

سويسرا ضد أيرلندا - 4:45 مساء

كوريا الشمالية ضد اليابان - 5:15 مساء

المغرب ضد مالي - 5:45 مساء

النمسا ضد إنجلترا - 5:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم آسيا اليوم

العراق ضد الإمارات - 6:00 مساء - بي إن سبورت 1

