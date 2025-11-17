أول تعليق من شوبير بعد تألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام كاب فيردي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه أمام كاب فيردي

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على عدم مشاركة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، في أي مباراة مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس العين الودية الدولية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كابتن حسام حسن لعب بكل حراس المنتخب في المباراتين، باستثناء أحمد الشناوي المرشح لأفضل حارس داخل القارة الأفريقية، بطل دوري الأبطال، بطل السوبر الأفريقي".

وأضاف: "الشناوي يقدم أفضل مستوى هذا الموسم بين كل الحراس، طيب كان سابه يلعب مع المنتخب الثاني أفضل".

ولم يستعين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بالحارس أحمد الشناوي في المباراتين، سواء المباراة الماضية أمام أوزباكستان أو مباراة اليوم أمام كاب فيردي.

وشهدت مباراة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر الجاري، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة العين الدولية الودية، مشاركة ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي، ثم دخل بدلا منه مصطفى شوبير.

ونجح شوبير في التألق خلال مباراة اليوم أمام كاب فيردي، حيث نجح بعد دخوله بديلا لمحمد الشناوي، في الوقت المحتسب بدل الضائع من التصدي ل 3 ركلات ترجيح ويقود الفراعنة للفوز باللقاء.

أرقام مصر في بطولة العين الودية الدولية

وخاض المنتخب الوطني مباراتين خلال بطولة العين الودية الدولية، حيث خاض المباراة الأولى في نصف نهائي البطولة أمام منتخب أوزباكستان وانتهى اللقاء لصالح الأخير بهدفين دون مقابل.

وفي مباراة اليوم أمام كاب فيردي، تمكن منتخب مصر من الفوز بركلات الترجيح، لينجح في الحصول على المركز الثالث في المباراة.

