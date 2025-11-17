التعادل يحسم مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر الودية

"كان سابه".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور يتعلق بأحمد الشناوي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني و منتخب الجزائر للمحليين التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير في ودية ثانية بينهما بالقاهرة ضمن تحضيراتهما لمنافسات بطولة كأس العرب.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين

وانتهت المباراة الودية الأولى التي أقيمت في استاد القاهرة، بفوز منتخب مصر على نظيره الجزائر بثلاثية مقابل هدفين.

موعد كأس العرب 2025

من المقرر أن تبدأ بطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل إلى 18 من الشهر ذاته.

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

وكانت قرعة كأس العرب 2025 أوقعت منتخب مصر بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأردن، الإمارات والفائز من مباراة (الكويت أو موريتانيا).

اقرأ أيضًا:

"الموقف الرائع والمشرف".. الزمالك يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بعد عزاء محمد صبري

"ليه الخيبة دي وصابرين ليه؟”.. شبانة يفتح النار على اتحاد الكرة



