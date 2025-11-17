مباريات الأمس
"شحاتة وشوبير".. مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام كاب فيردي في بطولة العين الودية

كتب - يوسف محمد:

05:20 م 17/11/2025
يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب كاب فيردي اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس العين الودية الدولية بالإمارات.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره كاب فيردي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة العين الودية الدولية.

وكان حسام حسن المدير الفني للفراعنة أعلن منذ قليل، تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة كاب فيردي، الذي شهد عودة الثنائي محمد الشناوي وعمر مرموش للمشاركة مع الفراعنة، بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام أوزباكستان.

وجاءت مقاعد بدلاء الفراعنة في اللقاء كالتالي: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد شحاتة، محمود زلاكة، أسامة فيصل، صلاح محسن ومروان عثمان".

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد تلقى الهزيمة في مباراة نصف نهائي البطولة الدولية بالإمارات، من نظيره منتخب كاب فيردي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

عودة قوية للجولف في 2026 .. مصر تستعد لاستضافة 4 بطولات جولف دولية

تغيير ملعب مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر وكاب فيردي مباراة مصر وكاب فيردي بطولة العين الودية مباراة منتخب مصر

