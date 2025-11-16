مباريات الأمس
منتخب مصر يرتدي الزى الأحمر والأسود في ودية كاب فيردي بالإمارات

كتب - نهى خورشيد

08:37 م 16/11/2025

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره كاب فيردي في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما غداً الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن ختام مشاركة الفراعنة في البطولة التحضيرية لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يظهر المنتخب المصري بالقميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، في حين يرتدي منتخب كاب فيردي القميص الأزرق.

موعد المباراة


وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي اللقاء بعد خسارة المنتخب المصري أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، إذ سجل اللاعب أوستون أورونوف الهدفين في الدقيقتين 4 و43، ليمنح منتخب بلاده الفوز والتأهل إلى نهائي دورة العين استعداداً لمواجهة إيران.

وتعد خسارة أوزبكستان الثانية للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، بعد الهزيمة السابقة أمام كرواتيا بنتيجة 4-2 في نهائي بطولة كأس العاصمة يوم 26 مارس 2024.

منتخب مصر الزى الأحمر والأسود الإمارات كاب فيردي

