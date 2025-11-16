مباريات الأمس
4 صور لأول ظهور لحسام عاشور بعد عودته للعمل في النادي الأهلي

كتب : مصطفى الجريتلي

12:34 م 16/11/2025
    حسام عاشور يعود للنادي الأهلي
باشر نجم الأهلي السابق حسام عاشور مساء يوم أمس السبت عمله بأكاديمية الأهلي في القاهرة الجديدة لأول مرة منذ قرار تعينه.

ويعمل حسام عاشور، قائد الأهلي التاريخي، كمدير فني لفريق البراعم في أكاديمية النادي بالقاهرة الجديدة.

ونشر عاشور صورًا عبر حسابه بمنصة انستجرام كـ Story بجانب مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يباشر عمله بأكاديمية الأهلي في القاهرة الجديدة.

وكان حسام عاشور قد أعلن في مايو الماضي انتهاء أزمته وعودته مرة أخرى للنادي الأهلي بعد تواصل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء معه للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

حسام عاشور أكاديمية الأهلي في القاهرة الجديدة الأهلي

