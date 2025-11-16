4 صور لأول ظهور لحسام عاشور بعد عودته للعمل في النادي الأهلي

"بعد إيه جايين تكرموه".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على المجلس بسبب

باشر نجم الأهلي السابق حسام عاشور مساء يوم أمس السبت عمله بأكاديمية الأهلي في القاهرة الجديدة لأول مرة منذ قرار تعينه.

ويعمل حسام عاشور، قائد الأهلي التاريخي، كمدير فني لفريق البراعم في أكاديمية النادي بالقاهرة الجديدة.

ونشر عاشور صورًا عبر حسابه بمنصة انستجرام كـ Story بجانب مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يباشر عمله بأكاديمية الأهلي في القاهرة الجديدة.

وكان حسام عاشور قد أعلن في مايو الماضي انتهاء أزمته وعودته مرة أخرى للنادي الأهلي بعد تواصل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء معه للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

