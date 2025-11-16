عبدالله السعيد يتصدر.. أبرز 9 نجوم بالدوري المصري تخطوا الـ35 عامًا

"اتفق معايا وصدمني".. كمال درويش يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع محمد صبري

يشهد الدوري المصري للموسم الجاري، عددًا كبيرًا من اللاعبي الذين تخطوا حاجز الـ35 عامًا ومازالو يتألقون في الملاعب كأنهم في سن العشرين.

ويأتي علي رأس قائمة اللاعبين اللذين تخطوا سن الـ35 عامًا عبدالله السعيد لاعب الزمالك، وشريف إكرامي حارس بيراميدز وغيرهم.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين اللذين تخطوا سن الـ35 في الملاعب كالتالي:

عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، فهو من مواليد 13 يوليو 1985 ، يبلغ عمره نحو 40 سنة تقريبًا.

الهاني سليمان، حارس مرمي الزمالك، فهو من 7 أغسطس 1984 أي أنه يبلغ نحو 41 عامًا.

شريف إكرامي، حارس مرمي بيراميدز، من مواليد 10 يوليو 1983، يبلغ عمره 42 عامًا ويعتبر من أكبر اللاعبين سنًا في الدوري المصري.

نور السيد لاعب الجونة، يعد من أكبر اللاعبين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بعمر الـ41 عامًا، فهو من مواليد 9 يونيو 1984.

محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، من مواليد 18 ديسمبر 1988، وتخطى حاجز الـ35 عامًا حيث يبلغ عمره 37 عامًا.

دودو الجباس ، يلعب في صفوف بيراميدز عمره 37 عامًا فهو من مواليد 1 يناير 1988.

محمود جنش حارس مرمي الاتحاد السكندري، وُلد في 25 مايو 1987، ويبلغ الآن 38 سنة.

علي جبر، مدافع فريق بيراميدز ، وُلد في 10 يناير 1989، ويبلغ الآن 36 سنة.

عماد السيد، حارس مرمي طلائع الجيش، وُلد في 6 أبريل 1986 (أي عمره الآن حوالي 39 سنة).

