تريزيجيه يكشف موقف مع بن شرقي بخصوص ركلة جزاء ضد الزمالك

أكد أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، تلقي نجله مصطفى حارس مرمى المارد الأحمر الحالي العديد من العروض الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير في تصريحات، عبر قناة "النهار": "مصطفى يميل بشكل كبير للعب في الدوري الإسباني، هو من محبي نادي برشلونة وتلقى عرضا من أحد الأندية الإسبانية، خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "مصطفى يمتلك وكيل لاعبين إسباني هو من أحضر له العرض، لكن إدارة النادي لم توافق وهذا سبب عدم إتمام انتقاله".

وتابع: "أتمنى احتراف مصطفى في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية من دوريات أوروبية مثل الدوري البولندي والهولندي أيضًا".

وواصل: "هدف مصطفى الأساسي هو اللعب في الدوري الإسباني، لذا كان يرفض العروض التي تأتي له من هذه الدوريات".

وأكمل: "مصطفى تعطل كثيرا خلال الفترة الماضية، بفعل فاعل داخل مصر ولكنه يمتلك إرادة قوية، تساعده في تخطي العقبات التي تواجهه".

واختتم شوبير تصريحاته: "لا أتدخل في حياة نجلي العملية، لكنني أكون حريص دائما على دعمه والوقوف بجانبه في اللحظات، التي أشعر خلالها أنه بحاجة لدعم حقيقي".

ويذكر أن مصطفى شوبير يتواجد حاليا، رفقة بعثة المنتخب الأول بقيادة حسام حسن في الإمارات، للمشاركة في بطولة العين الدولية الودية، استعدادا لأمم أفريقيا.