قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب بالتنسيق مع بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادي، ضم الثنائي آسر محمد صبري وأدم محمد صبري، إلى صفوف فرق الناشئين بالنادي، تكريما لوالدهم.

وكان محمد صبري رحل عن عالمنا أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، بعد تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر إنهاء إجراءات ضم الثنائي آسر محمد صبري وأدم محمد صبري، من نادي السكة الحديد إلى صفوف قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء".

وأضاف: "سيتم إنهاء هذه الأمور الإجراءات الخاصة بضم الثنائي، عقب انتهاء مراسم العزاء، تكريما لمسيرة والدهما الكبيرة داخل النادي".

واختتم المصدر تصريحاته: "هذا القرار تم بالتنسيق بين مجلس إدارة نادي الزمالك وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادي، تكريما للراحل محمد صبري".

ويعد الراحل محمد صبري واحدا من أبرز النجوم الذين مروا على نادي الزمالك عبر التاريخ، بجانب أنه يعد من أبنائه الأوفياء، فلعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 10 سنوات ما بين 1993 حتى 2003.

