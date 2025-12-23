"بعد غيابه عن أمم أفريقيا".. محمد عبد المنعم يؤدي مناسك العمرة
كتب : مصراوي
كتب - يوسف محمد:
حرص محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، على التواجد في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية لتأدية مناسك العمرة.
ونشر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له من أمام الكعبة المشرفة ووضع رمز تعبيري قلب.
ويغيب محمد عبد المنعم عن بعثة المنتخب المصري، المتواجدة في المغرب حاليا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الرباط الصليبي.
وتستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".
ويذكر أن المنتخب الوطني استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على زيمبابوي أمس الإثنين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
