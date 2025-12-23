مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

"بعد غيابه عن أمم أفريقيا".. محمد عبد المنعم يؤدي مناسك العمرة

كتب : مصراوي

11:43 م 23/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عبد المنعم (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم (4)
  • عرض 7 صورة
    محمد عبد المنعم (3)
  • عرض 7 صورة
    عبد المنعم (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - يوسف محمد:

حرص محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، على التواجد في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية لتأدية مناسك العمرة.

ونشر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له من أمام الكعبة المشرفة ووضع رمز تعبيري قلب.

ويغيب محمد عبد المنعم عن بعثة المنتخب المصري، المتواجدة في المغرب حاليا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الرباط الصليبي.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويذكر أن المنتخب الوطني استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على زيمبابوي أمس الإثنين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
أقرأ أيضًا:
كأس الأمم الأفريقية.. غضب أوسيمين بعد استبداله في مباراة نيجيريا وتنزانيا

كأس الأمم الأفريقية.. موقعة "المعزة" ولعنة أطاحت بالجيل الذهبي لمنتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد المنعم النادي الأهلي المملكة العربية السعودية مناسك العمرة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان