منافس الزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر

كتب : محمد القرش

12:39 م 15/11/2025

شعار نادى الزمالك

أقيمت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عن موسم 2025/26 اليوم السبت، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لنظيره بلدية المحلة في دور الـ32،

واعتبارًا من دور الـ32، إذا انتهت المباريات بالتعادل، تُلعب أشواط إضافية ثم تُحسم بركلات الترجيح. ويتحمّل النادي الوارد اسمه أولًا مسؤولية استضافة وتنظيم اللقاء.

شارك في القرعة 21 فريقًا من الدوري الممتاز، وهم: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، المصري، بتروجيت، مودرن سبورت، الاتحاد السكندري، حرس الحدود، فاركو، المقاولون العرب، البنك الأهلي، الإسماعيلي، زد، إنبي، غزل المحلة، سموحة، الجونة، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

كما شاركت أندية من الدرجات الأدنى، وهي: مسار، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، وبلدية المحلة، بترول أسيوط، جي، تليفونات بني سويف، دكرنس، أبو قير للأسمدة، بور فؤاد، القناة.

