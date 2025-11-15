مباريات الأمس
منافس الأهلي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر

كتب : محمد القرش

12:37 م 15/11/2025

شعار الأهلي

أقيمت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عن موسم 2025/26 اليوم السبت، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لنظيره المصرية للاتصالات في دور الـ32،

وابتداءً من دور الـ32، وفي حال انتهاء المباريات بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح. ويكون النادي المذكور اسمه أولًا هو المسؤول عن استضافة وتنظيم المباراة.

وشارك في القرعة 21 فريقا من الدوري الممتاز جاءوا كالتالي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش - المصري - بتروجيت - مودرن سبورت - الاتحاد السكندري - حرس الحدود - فاركو - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الإسماعيلي - زد - إنبي - غزل المحلة - سموحة - الجونة - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

بجانب أندية الدرجات الأخرى: مسار - المصرية للاتصالات - السكة الحديد - بلدية المحلة - بترول أسيوط - جي - تليفونات بني سويف - دكرنس - أبو قير للأسمدة - بور فؤاد - القناة.

الأهلي كأس مصر منافس الأهلي في كأس مصر قرعة كأس مصر الأهلي والمصرية للاتصالات المصرية للاتصالات الزمالك

