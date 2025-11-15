منافس الأهلي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر

أقيمت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عن موسم 2025/26 اليوم السبت، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لنظيره المصرية للاتصالات في دور الـ32،

وابتداءً من دور الـ32، وفي حال انتهاء المباريات بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح. ويكون النادي المذكور اسمه أولًا هو المسؤول عن استضافة وتنظيم المباراة.

وشارك في القرعة 21 فريقا من الدوري الممتاز جاءوا كالتالي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش - المصري - بتروجيت - مودرن سبورت - الاتحاد السكندري - حرس الحدود - فاركو - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الإسماعيلي - زد - إنبي - غزل المحلة - سموحة - الجونة - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

بجانب أندية الدرجات الأخرى: مسار - المصرية للاتصالات - السكة الحديد - بلدية المحلة - بترول أسيوط - جي - تليفونات بني سويف - دكرنس - أبو قير للأسمدة - بور فؤاد - القناة.

اقرأ أيضًا:

سر ظهور جوارديولا مع الممثل المصري عمرو يوسف

إبراهيم صلاح لمصراوي: "لا أتمنى مواجهة الزمالك بالكأس.. ويمكننا الوصول لأبعد نقطة"