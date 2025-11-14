الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري لليد على حساب سموحة

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزباكستان

منتخب مصر الثاني يفوز على الجزائر بثلاثية في الودية الأولى

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، عقب فوزه المستحق على فريق سموحة في المواجهة النهائية التي احتضنتها صالة خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وانتهت بنتيجة 26-22.

وقدم الأحمر أداءً قوياً ليننجح في حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، عقب تتويجه مؤخراً بلقب بطولة إفريقيا للأندية في الدار البيضاء.

وكان الأحمر أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 21-10، ليواصل السيطرة في الشوط الثاني تحت قيادة المدير الفني ديفيد ديفيز، ويحسم اللقاء بنتيجة 26-22.