مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

كأس العالم تحت 17 عاما

أمريكا

1 1
17:45

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري لليد على حساب سموحة

كتب : نهي خورشيد

06:44 م 14/11/2025
    يد الأهلي
    صفقة يد الأهلي (4)
    يد الأهلي إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، عقب فوزه المستحق على فريق سموحة في المواجهة النهائية التي احتضنتها صالة خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وانتهت بنتيجة 26-22.

وقدم الأحمر أداءً قوياً ليننجح في حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، عقب تتويجه مؤخراً بلقب بطولة إفريقيا للأندية في الدار البيضاء.

وكان الأحمر أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 21-10، ليواصل السيطرة في الشوط الثاني تحت قيادة المدير الفني ديفيد ديفيز، ويحسم اللقاء بنتيجة 26-22.

يد الأهلي الأهلي كأس السوبر المصري سموحة ديفيد ديفيز يد الأأحمر

