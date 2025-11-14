تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة الجزائر وديًا اليوم الجمعة.

وشهد التشكيل قيادة محمد شريف لخط هجوم الفراعنة، إلى جانب مصطفى سعد "ميسي" وإسلام عيسى.

تشكيل منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد هاني – محمود حمدي "الونش" – عمر فايد – يحيى زكريا.

خط الوسط: أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" – محمد النني.

خط الهجوم: إسلام عيسى – محمد شريف – مصطفى سعد "ميسي".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً، على أن تُقام المواجهة الثانية يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضًا:

محمد صبري.. نجم قصر الإيقاف مسيرته ولبى نداء الزمالك حتى اللحظة الأخيرة

"قالي ارجع وعلى ضمانتي".. لاعب الزمالك السابق يروي موقفًا خاصًا مع محمد صبري