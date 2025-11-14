مباريات الأمس
تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر

كتب : محمد القرش

02:45 م 14/11/2025

منتخب مصر الثاني

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة الجزائر وديًا اليوم الجمعة.

وشهد التشكيل قيادة محمد شريف لخط هجوم الفراعنة، إلى جانب مصطفى سعد "ميسي" وإسلام عيسى.

تشكيل منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد هاني – محمود حمدي "الونش" – عمر فايد – يحيى زكريا.

خط الوسط: أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" – محمد النني.

خط الهجوم: إسلام عيسى – محمد شريف – مصطفى سعد "ميسي".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً، على أن تُقام المواجهة الثانية يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر مصر منتخب مصر الثاني أفشة محمد شريف النني

