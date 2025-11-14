"قالي ارجع وعلى ضمانتي".. لاعب الزمالك السابق يروي موقفًا خاصًا مع محمد

في عام 1999، تعرض محمد صبري نجم الزمالك السابق، لواقعة تسببت في إنهاء مسيرته مبكرا، بإيقافه لمدة عام كامل.

رحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 51 عاما، إثر حادث أليم تعرض له في التجمع الخامس.

وكان محمد صبري أحد أبرز مواهب الزمالك، خلال فترتي التسعينات وأوائل الألفينات، إلا أن مسيرته شهدت أطول فترة إيقاف للاعب في مصر.

ففي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك موسم 1998-1999، توقفت المباراة بعد 5 دقائق من بدايتها، بسبب انسحاب الزمالك، لاعتراضه على طرد أيمن عبد العزيز، في كرة مشتركة مع إبراهيم حسن لاعب الأهلي آنذاك.

وكان من أبرز عواقب ذلك الانسحاب، إيقاف محمد صبري لاعب الزمالك وقتها، وقال صبري عن تلك الواقعة في تصريحات تلفزيونية: "تم إيقافي ظلم ولم أحرض اللاعبين على الانسحاب في مباراة الأهلى والزمالك، وكابتن فاروق جعفر هو من طلب الانسحاب بعد طرد أيمن عبد العزيز في أول 4 دقائق من المباراة".

وبد إيقافه لمدة عام، حاول صبري اللعب في الخارج، وبالتحديد في أحد أندية سويسرا، إلا أن الأمر لم يكتمل، بسبب المقابل الماضي، فانتقل إلى القادسية الكويتي، لكنه لم يستمر معهم سوى شهر ونصف، فعندما احتاجه الزمالك لبى النداء، دون تردد.

وقال صبري عن عودته للزمالك ومشاركته مع الفريق أفريقيا: "الدكتور كمال درويش طلب مني العودة ولعب مباراة العودة ضد النجم الساحلي، في كأس الاتحاد الأفريقي، لأن إيقافي كان محليا، وبالفعل عدت وبعد المباراة كابتن إبراهيم يوسف كان مديرا للكرة وأخبرني بأنه سيقدم التماسا ثانيا للعودة، ووافقت وحاولنا مع اتحاد الكرة، لكن لم نجد استجابة، وضاعت فرصة القادسية، وبقيت الفترة كلها دون لعب".

وكان صبري يرى أن الإيقاف تسبب في اعتزاله مبكرا، وقال في تصريحات قبل شهرين عبر راديو صوت الزمالك: "تم إيقافي لمدة عام، سنة أثرت فيا وفي تاريخي في الكرة، بعدها لم أتمكن من العودة مثل الأول، تلك السنة قصرت عمري في الملاعب، لم أعد مثل الأول، قالوا إنني حرضت على انسحاب الفريق وده كلام محصلش".