زيزو ينعي نجم الزمالك السابق محمد صبري

نعى أحمد سيد زيز، لاعب النادي الأهلي، محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير في التجمع الخامس.

ونشر زيزو، صورة محمد صبري، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك ويغفر لك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وولد محمد صبري في 7 أبريل 1974، والتحق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عام 1993 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

