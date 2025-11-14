مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

- -
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

إعلان

زيزو ينعي نجم الزمالك السابق محمد صبري

كتب : هند عواد

11:44 ص 14/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى أحمد سيد زيز، لاعب النادي الأهلي، محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير في التجمع الخامس.

ونشر زيزو، صورة محمد صبري، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك ويغفر لك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

زيزو ينعي محمد صبري

وولد محمد صبري في 7 أبريل 1974، والتحق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عام 1993 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

اقرأ أيضًا:

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك الأهلي محمد صبري سبب وفاة محمد صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين