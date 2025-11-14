"مش قادر استوعب".. خالد الغندور ينعي محمد صبري

نعى خالد الغندور زميله محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية إثر حادث أليم اليوم الجمعة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك":"لغاية دلوقتي مش قادر أستوعب إنك مت خلاص، ده انت اصغر مني، ده انت كنت لسه معايا في البرنامج".

وأضاف: "ده انت كنت عشرة العمر والأيام الجميلة، ده انت كنت لاعب فذ، ده انت لاعب تاريخي في الزمالك، ده انت جبت بطولات وفرحت جمهور الزمالك، ده أنا صلحتلك أول هدف في حياتك وكان في الأهلي، فاكر يا صبري؟".

وواصل: "فاكر هدفك في الأفرو آسيوي اللي جاب بطولة؟ فاكر ضحكنا وهزارنا مع بعض؟ فاكر كل أيامنا الجميلة وإحنا لسه صغيرين وبنحلم بفانلة الزمالك".

واختتم: "الله يرحمك يا حبيبي، ويصبر أهلك وأولادك، ويصبرنا على رحيلك الصعب. وعلى العموم، انت مت يوم جمعة، والناس كلها هتدعيلك في صلاة الجمعة".

اقرأ أيضًا:

هدف في القمة ومزاملة أساطير.. قصة أسطورة الزمالك محمد صبري قبل الوفاة



"من أبناء النادي المخلصين".. الزمالك ينعي محمد صبري

