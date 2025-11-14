مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

- -
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

إعلان

"مش قادر استوعب".. خالد الغندور ينعي محمد صبري

كتب : محمد القرش

11:41 ص 14/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى خالد الغندور زميله محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية إثر حادث أليم اليوم الجمعة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك":"لغاية دلوقتي مش قادر أستوعب إنك مت خلاص، ده انت اصغر مني، ده انت كنت لسه معايا في البرنامج".

وأضاف: "ده انت كنت عشرة العمر والأيام الجميلة، ده انت كنت لاعب فذ، ده انت لاعب تاريخي في الزمالك، ده انت جبت بطولات وفرحت جمهور الزمالك، ده أنا صلحتلك أول هدف في حياتك وكان في الأهلي، فاكر يا صبري؟".

وواصل: "فاكر هدفك في الأفرو آسيوي اللي جاب بطولة؟ فاكر ضحكنا وهزارنا مع بعض؟ فاكر كل أيامنا الجميلة وإحنا لسه صغيرين وبنحلم بفانلة الزمالك".

واختتم: "الله يرحمك يا حبيبي، ويصبر أهلك وأولادك، ويصبرنا على رحيلك الصعب. وعلى العموم، انت مت يوم جمعة، والناس كلها هتدعيلك في صلاة الجمعة".

اقرأ أيضًا:

هدف في القمة ومزاملة أساطير.. قصة أسطورة الزمالك محمد صبري قبل الوفاة

"من أبناء النادي المخلصين".. الزمالك ينعي محمد صبري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري سبب وفاة محمد صبري الزمالك وفاة لاعب الزمالك أخبار الزمالك خالد الغندور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين