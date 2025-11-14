مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

- -
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

إعلان

"من أبناء النادي المخلصين".. الزمالك ينعي محمد صبري

كتب : هند عواد

11:35 ص 14/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، محمد صبري نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الكابتن محمد صبري نجم فريق الكرة السابق، والذي توفي إثر تعرضه لحادث سير".

وأضاف: "ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتم بيان الزمالك: "ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء على مدار التاريخ، ومن أبناء النادي المخلصين لاعبا ومدربًا، كما خاض تجربة العمل الإعلامي قناة النادي".

اقرأ أيضًا:

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري الزمالك ينعي محمد صبري الزمالك سبب وفاة محمد صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين