"من أبناء النادي المخلصين".. الزمالك ينعي محمد صبري

نعى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، محمد صبري نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الكابتن محمد صبري نجم فريق الكرة السابق، والذي توفي إثر تعرضه لحادث سير".

وأضاف: "ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتم بيان الزمالك: "ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء على مدار التاريخ، ومن أبناء النادي المخلصين لاعبا ومدربًا، كما خاض تجربة العمل الإعلامي قناة النادي".

اقرأ أيضًا:

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث



هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟



